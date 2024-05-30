БЪЛГАРИЯ

Бургас ще бъде домакин на музикалния конкурс „Евровизия 2027“
Бургас ще бъде домакин на музикалния конкурс „Евровизия 2027“
от 2 дни

Контрабандни цигари в тайник на лек автомобил откриха
от 2 дни

Нова ценна находка е открита при разкопките на
от 2 дни

Удължен е лицензът за продължаване на дейността на
от 2 дни
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СВЕТЪТ

АЕЦ „Черна вода“ започна контролираното спиране на втория си реактор заради ниското ниво на Дунав
АЕЦ „Черна вода“ започна контролираното спиране на втория си реактор заради ниското ниво на Дунав
от 2 дни

Земетресение с магнитуд М=4.3 в района на сеизмогенна
от 3 дни

Унгарският парламент избира нов президент на страната
от 4 дни

Случаите на заразени със западнонилска треска в Гърция
от 1 седмица
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БУРГАС

Всички граждани могат да следят за актуална информация за конкурса на официалните портали: gotoburgas.bg и eurovision2027.bg!
Всички граждани могат да следят за актуална информация за конкурса на официалните портали: gotoburgas.bg и eurovision2027.bg!
от един ден

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет
от един ден

Изграждат временно трасе за велосипедистите до новото кръгово
от 2 дни

Бургас ще посрещне чудотворната мироточива Хавайска Иверска икона
от 2 дни
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